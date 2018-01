(Tippfehler im ersten Satz behoben: Easyjet)

LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet ist weiterhin an Teilen von der insolventen italienischen Fluggesellschaft Alitalia interessiert. Gespräche würden weiter geführt, sagte Unternehmenschef Johan Lundgren während einer Telefonkonferenz am Dienstag. Alitalia steckt seit Jahren in der Krise und hatte im vergangenen Frühjahr Insolvenz angemeldet. Derzeit fliegt sie mit einem Brückenkredit der italienischen Regierung.

Neben Easyjet ist auch die Lufthansa und der Investitionsfonds Cerberus an Teilen von Alitalia interessiert. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa hatte berichtet, dass neuerdings auch Air France-KLM ein Auge auf Alitalia geworfen hat./mne/jha/

ISIN DE0008232125 FR0000031122 GB00B7KR2P84

AXC0089 2018-01-23/09:44