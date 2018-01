IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn veröffentlicht neue Mineralressourcenschätzung für Projekt J&L: 1,35 Mio. Unzen Goldäquivalent in gemessener & angezeigter Kategorie und 1,08 Mio. Unzen Goldäquivalent in abgeleiteter Kategorie

Vancouver, 23. Januar 2018 - Wolf Wiese, CEO von Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A; OTC: GDMRF) (das Unternehmen oder Golden Dawn), gibt bekannt, dass eine neue Mineralressourcenschätzung für das Projekt J&L abgeschlossen wurde. Darin werden 1,35 Millionen Unzen Goldäquivalent in der gemessenen & angezeigten Kategorie und 1,08 Millionen Unzen Goldäquivalent in der abgeleiteten Kategorie ausgewiesen. J&L beherbergt damit eine der größten unerschlossenen Goldressourcen in Westkanada.

J&L ist ein Projekt im fortgeschrittenen Explorationsstadium und liegt 35 km nördlich von Revelstoke (British Columbia). Zu den Anlagewerten des Projekts zählen eine Bahnanbindungs- und Verladeanlage für die Canadian Pacific Railway in Revelstoke, ein voll funktionstüchtiges Bergbaulager für 40 Mann, eine große Werkstätte und ein Büro direkt auf dem Projektgelände, zwei Minenportale mit Zugang zu 3,1 km unterirdischen Abbaustätten sowie eine Maschinenflotte für den untertägigen Bergbaubetrieb, die bereits in der Vergangenheit in Einsatz war.

Mineralressourcenschätzung für J&L - NSR-Cutoff-Wert 110 CAD/Tonne(1-6)

Hauptzone Tonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄqAu-Äqu. (Tause(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) u. (Tsd.

nd) Unzen) Unzen) Unzen) (g/t)

gemessene 1.337 6,19 266 63,3 2.721 2,21 4,129,69 417 R.

angezeigte2.778 5,42 485 49,8 4.450 1,75 3,168,14 727 R.

gemessene 4.115 5,67 751 54,2 7.172 1,9 3,478,65 1.144

& angezeigt e R.

abgeleitet4.433 4,42 630 63,0 8.978 1,92 2,657,13 1.016

e R.

Hängendes Tonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄqAu-Äqu. (Tause(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) u. (Tsd.

nd) Unzen) Unzen) Unzen) (g/t) angezeigte280 0,91 8 57,1 515 2,59 5,935,33 48 R. abgeleitet33 0,24 0 77,7 83 3,16 5,895,11 5 e R.

Liegendes Tonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄqAu-Äqu. (Tause(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) u. (Tsd.

nd) Unzen) Unzen) Unzen) (g/t) abgeleitet319 4,04 41 25,9 265 0,54 0,474,77 49 e R.

YellowjackTonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄqAu-Äqu. et (Tause(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) u. (Tsd.

Zone nd) Unzen) Unzen) Unzen) (g/t)

angezeigte764 0,09 2 62,8 1.544 2,61 9,986,42 158 R.

abgeleitet23 0,12 0 55,5 41 2,67 7,755,38 4 e R.

alle ZonenTonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄqAu-Äqu. gesamt (Tause(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) u. (Tsd.

nd) Unzen) Unzen) Unzen) (g/t)

gemessene 1.337 6,19 266 63,3 2.721 2,21 4,129,69 417 R.

angezeigte3.823 4,03 495 53,0 6.509 1,98 4,737,60 934 R.

gemessene 5.160 4,59 761 55,6 9.231 2,04 4,578,14 1.351

& angezeigt e R.

abgeleitet4.808 4,35 672 60,6 9.367 1,84 2,556,95 1.075

e R. 1) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Die Schätzung der Mineralressourcen kann von diversen Faktoren, wie z.B. Umweltauflagen, Genehmigungen, Gesetzeslage, Besitzanspruch, Steuern, der gesellschaftspolitischen Situation, Marketing oder anderen wichtigen Faktoren maßgeblich beeinflusst werden. 2) Die abgeleiteten Mineralressourcen in dieser Schätzung haben ein geringeres Konfidenzniveau als angezeigte Mineralressourcen und dürfen daher nicht in Mineralreserven umgewandelt werden. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen im Zuge der weiteren Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnten. 3) Die Berechnung der Mineralressourcen in dieser Schätzung erfolgte unter Anwendung der einschlägigen kanadischen Richtlinien für Mineralressourcen und -reserven, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) erstellt und vom CIM Council genehmigt wurden. 4) Die folgenden Parameter wurden für die Ableitung der Cutoff-Werte des NSR-Blockmodells, die zur Definition der Mineralressourcen herangezogen wurden, verwendet: - 31. Dezember 2017: Ungefährer Zwei-Jahres-Durchschnittspreis in US-Dollar: Pb 0,95 USD/Pfund, Zn 1,13 USD/Pfund, Au 1.253 USD/Unze, Ag 17,08 USD/Unze - Wechselkursrate 0,76 USD = 1,00 CAD - Verfahrensausbeute: Pb 74 %, Zn 75 %, Au 91 %, Ag 80 % - Gebührenpflicht Schmelze: Pb 95 %, Zn 85 %, Au 96 %, Ag 91 % - Gebühr für Veredelung: Au 10 USD/Unze, Ag 0,50 USD/Unze - Frachtgebühren Konzentrat: 65 CAD/Tonne; Behandlungsgebühr Schmelze: 185 USD/Tonne - Massengewinn 5 % und 8 % Feuchtegehalt im Konzentrat 5) Der NSR-Cutoff-Wert von 110 CAD/Tonne leitet sich aus Bergbaukosten von 75 CAD/Tonne, Verarbeitungskosten von 25 CAD/Tonne und Allgemein-/Verwaltungskosten von 10 CAD/Tonne ab.

6)-Au-Äqu.= Au g/t + (Ag g/t x 0,011) + (Pb % x 0,422) + (Zn % x 0,455)

Die Mineralressourcenschätzung wurde von P&E Mining Consultants Inc. durchgeführt. P & E wird Golden Dawn innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemeldung einen Fachbericht vorlegen.

Die neue Mineralressourcenschätzung umfasst die Hauptzone, die Zone Yellowjacket, das Hängende (HW) und das Liegende (FW). Von vorrangiger Bedeutung sind die Hauptzone, das Liegende und die Zone Yellowjacket. Die Hauptzone (Main Zone) erstreckt sich an der Oberfläche über 3 km und wurde entlang des Streichens auf einer Länge von 1,5 km und im Einfallen auf einer Länge von 850 m anhand von Bohrungen definiert. Sie steht für eine Erweiterung offen. Im Allgemeinen bestehen die Zonen aus gold-, silber-, blei- und zinkhaltigen Sulfiderzen.

Golden Dawn wird auch weitere Schritte in Richtung einer ersten wirtschaftlichen Bewertung (PEA) setzen, um die Auflagen der ersten Phase der Optionsvereinbarung zu erfüllen. Die PEA wird erwartungsgemäß die Ergebnisse fortschrittlicher metallurgischer Studien beinhalten und Möglichkeiten für eine Vorbehandlung des Materials vor der Konzentration und eine Verarbeitung vor Ort bzw. extern prüfen. Die PEA wird voraussichtlich in 5 bis 8 Monaten abgeschlossen und verursacht einen Kostenaufwand von rund 250.000 Dollar einschließlich projektbezogener Aufwendungen. Dem Unternehmen erwachsen aus der Optionsvereinbarung keine weiteren wesentlichen Verpflichtungen bis eine Entscheidung im Hinblick auf die Umsetzung einer Vormachbarkeitsstudie getroffen wird. Golden Dawn hat die Absicht, das Projekt J&L als eigenständigen Betrieb zu führen und auf dem Fundament einer wirtschaftlich robusten Vormachbarkeitsstudie zu finanzieren.

Des Weiteren ist zu berichten, dass die Meilensteine im Edelmetallprojekt Greenwood zeitgerecht umgesetzt werden können. Wie zuletzt berichtet (siehe Pressemeldung vom 18. Januar 2018), ist die Entwässerung der Mine Lexington nun abgeschlossen und das Unternehmen arbeitet derzeit aktiv auf den Betriebsstart in den nächsten Monaten hin.

Erläuterungen:

Das Board of Directors und die Unternehmensführung sind dankbar für die glücklichen Umstände, die zu den drei Großübernahmen der vergangenen zwei Jahre geführt haben (Minen und Mühle Greenwood, umliegende Ziele in Verbindung mit Kettle River Resources Ltd. und Projekt J&L). Zur Situation zählten auch folgende Faktoren: 1) Das fehlende Interesse am Edel- und Grundmetallsektor führte zu einem Preisverfall bei den Anlagewerten; 2) das Unternehmen ist seit 2010 durchgehend in der Bergbauregion Greenwood präsent; daher wusste das Unternehmen auch bestens Bescheid, welche wichtigen Anlagenwerte zu haben sind und konnte einen persönlichen Kontakt zu den Verkäufern herstellen. Die Unternehmensführung ist optimistisch, dass sich die aktuellen In-situ-Mineralressourcen, die zu 100 % in Eigenbesitz befindliche Verarbeitungsanlage Greenwood (Produktionsstart ist in den nächsten Monaten geplant) und die Möglichkeit der Erschließung des Konzessionsgebiets J&L mit seinem enormen Potenzial positiv auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens auswirken werden.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET (P&E Mining Consultants Inc.) in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 freigegeben. Herr Puritch steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu Golden Dawn Minerals Inc.

Für das Board of Directors: GOLDEN DAWN MINERALS INC.

Wolf Wiese, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Corporate Communications (PR-Abteilung) 604-221-8936

allinfo@goldendawnminerals.com

Diese Pressemitteilung wurde vom Management erstellt, welches auch die volle Verantwortung für den Inhalt übernimmt. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Verzögerungen und Ungewissheiten in sich bergen, welche nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ISIN CA3808956070

