Triesen - OROOX präsentiert neuen Schokolade-Designer aus der WebCAD Produktlinie. Das Tool ermöglicht Schokoladenherstellern ihren Kunden eine speziell auf ihre Anforderungen konfigurierte und individualisierte digitale Serviceleistung anzubieten.

Hierbei wird der Chocolate-Designer 4.0. in die Webseite des Herstellers integriert. Dies ermöglicht dem Besucher der Webseite in einfachen Schritten Schokolade zu personalisieren. Der Kunde hat die Möglichkeit Formen, Logos und andere Designs selbst zu erstellen oder aus Vorlagen zu wählen. Nach der Produktanpassung wird der Preis kalkuliert und das Schoko-Design direkt in das Shopsystem des Herstellers geleitet.

Vollautomatisierte Durchführbarkeit

Der Besucher hat die Möglichkeit die Farben anzupassen, Schriften auszuwählen, und vieles mehr. Das System prüft jeden Schritt auf Durchführbarkeit vollautomatisch im Hintergrund. Dank einer genau spezifizierten Auswahl, welche Lebensmittelfarben oder Strichstärken im Lebensmitteldruck möglich sind, kommt es zu keine unnötigen Verzögerungen. Gleiches gilt für Aufdruck ...

