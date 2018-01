Der MEMS-Beschleunigungssensor BMA400 soll bei durchgehend hoher Messgenauigkeit zehnmal weniger Strom aufnehmen als vergleichbare Beschleunigungssensoren. Dies sorgt besonders in Geräten mit Knopfzellen oder Standardbatterien für eine deutlich längere Batterielaufzeit. Durch kontinuierliche Messungen weist das Messsignal des Sensors exakt definierte Cutoff-Frequenzen auf, was eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber ungewollten Vibrationen zur Folge hat. Dies ist vor allem in IoT-Anwendungen wie intelligenten ...

