Carrefour hat bisher nur zögerlich auf die Konkurrenz aus dem Internet reagiert. Doch jetzt will Europas größter Einzelhändler Milliarden in diesen Bereich investieren. Zugleich stärkt Carrefour sein Geschäft in China.

Europas größter Einzelhändler Carrefour will mit milliardenschweren Investitionen in den Internethandel künftig Amazon stärker die Stirn bieten. Bis 2022 sollen 2,8 Milliarden Euro in den Ausbau des Online-Angebots fließen, kündigte Carrefours neuer Chef Alexandre Bompard am Dienstag an.

Zugleich will ...

