Bonn - Die Bank of Japan hat in der vergangenen Nacht wie im Vorfeld erwartet ihre Geldpolitik unverändert belassen, so die Analysten von Postbank Research.Der Leitzins bleibe bei -0,10%, das Renditeziel für 10-jährige Staatsanleihen (JGBs) bei 0,00%. Einige Beobachter seien im Vorfeld der Sitzung davon ausgegangen, dass die Bank of Japan allmählich erste Signale hinsichtlich einer zukünftig etwas weniger expansiven Geldpolitik aussenden könnte. Mit dem deutlichen Verweis auf die anhaltende Verfehlung des Inflationsziels im begleitenden Statement sei diesen Erwartungen aber vorerst ein Dämpfer versetzt worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...