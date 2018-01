Mit einer schwarzen Liste hielt Südkoreas Kulturministerin Cho Yoon Sun Tausende missliebige Kulturschaffende von staatlichen Fördertöpfen fernhalten. Ein Berufungsgericht verschärfte nun das Urteil aus erster Instanz.

Die frühere südkoreanische Kulturministerin Cho Yoon Sun ist wegen der Erstellung einer schwarzen Liste mit den Namen von Tausenden regierungskritischen Künstlern zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. In einem Prozess um Amtsmissbrauchsvorwürfe verschärfte ein Berufungsgericht in Seoul am Dienstag zudem die Haftstrafe gegen den früheren Stabschef im Präsidialamt, Kim Ki Choon, von drei auf vier Jahren. Cho war im Juli 2017 in erster Instanz wegen Meineids zu einer Bewährungsstrafe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...