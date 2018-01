Was für ein Jahr für die gesamte Fintech- und Finanzbranche. War Anfang 2017 noch eher von Skepsis zwischen den großen traditionellen Finanzmarktplayern und den jungen Wilden geprägt, so waren am Ende große Partnerschaften, viel Regulatorik und eine "neue" Assetklasse die beherrschenden Themen. Der Krypto-Wahnsinn. 2017 war sicherlich das Jahr von Bitcoin & Co. Die Krypto-Währungen haben das Geschehen dominiert und somit auch alle anderen Fintech-Aktivitäten in den Schatten gestellt. Jede Woche wurden neue Schallmauern durchbrochen, neue Coins und Tokens gestartet. Man schwankte in der medialen Berichterstattung zwischen Weltuntergang/Blase/Hype und "dem Ratgeber wie man jetzt auch noch ganz einfach mitmachen kann"....

