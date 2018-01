Der Greenback kann an seine leichten Erholungsgewinnen des frühen europäischen Handels festhalten und so fällt der EUR/USD zum neuen Tagestief in die Nähe der 1,2230-20. Das Paar scheiterte erneut vor der 1,2300 und aktuell steht es mit der zunehmenden US-Dollar Nachfrage unter Verkaufsdruck. Trotz der schwächeren Stimmung der US Treasury Anleihenrenditen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...