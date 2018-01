ProAsyl kritisiert Abschiebungen nach Kabul. Angesichts der erneuten Terroranschläge sei Afghanistan kein sicheres Land, argumentiert die Menschenrechtsorganisation. Derweil leidet die Bundespolizei unter Personalnot.

Vor dem neunten Abschiebeflug nach Afghanistan am Dienstagabend hat die Organisation Pro Asyl die Bundesregierung scharf kritisiert. Mit dem schweren Anschlag auf ein großes Hotel in Kabul am Wochenende mit mindestens 20 Toten hätten die radikalislamischen Taliban "wieder wieder einmal demonstriert, dass sie überall und zu jeder Zeit in Kabul zuschlagen können und die Vorstellung der deutschen Asylbehörden Lügen gestraft, es gebe sichere ...

