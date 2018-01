Mit dem Sigfox-Funknetzwerk lassen sich von einem Funkmodul kleine Datenpakete mit Zustandsinformationen von Maschinen jeweils im Abstand von 10 Minuten an die Leitstelle des Maschinenbetreibers und/oder an die Remote Monitoring-Lösungen des Maschinenherstellers übertragen. Geeignete Anwendungen sind somit die Erhebung von Betriebs- und Zustandsdaten zur Zustandsüberwachung von Maschinen und deren vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance) sowie Remote Management-Konzepte. Im Vergleich zu GSM/LTE-basierten Funkverbindungen sind diese M2M-Funkschnittstellen außerordentlich kostengünstig. Weil das Funknetzwerk bidirektional ist, können Nachrichten auch an die ebenfalls Funkmodule zurückgesendet werden, beispielsweise für Parametrier- und Steuerungsfunktionen.

Energieverbrauch und Laufzeiten

Die Funkmodule von Sigfox benötigen für die Übertragung des Datenpakets kaum Energie und lassen sich somit über viele Jahre mit einer Batterie (ohne Batteriewechsel) betreiben. Die Funkmodule benötigen also keine externe Stromversorgung. Sie können damit ohne Kosten für einen Stromanschluss betrieben werden. Dadurch gestaltet sich das Anbringen von Sigfox-befähigten Sensoren und Aktuatoren an bereits installierten Maschinen und Anlagen besonders einfach und kostengünstig.

So können ...

