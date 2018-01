Düsseldorf - Mit einer Handelsspanne von lediglich 60 Punkten startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Trotz dieser Schwankungsarmut würden sie an den positiven Implikationen des Ausbruchs vom vergangenen Freitag festhalten, zumal der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auch gestern ein neues Allzeithoch (2.833 Punkte) habe verbuchen können.

