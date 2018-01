Bad Marienberg - Das Alternative Finance Center der Universität Cambridge hat am 22. Januar 2018 den dritten Alternative Finance Benchmarking Report veröffentlicht, der als einziger Report in Europa den Vergleich der Crowdfunding-Märkte in der Europäischen Union ermöglicht, so der Bundesverband Crowdfunding in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...