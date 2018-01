Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die SPD zum Auftakt der Verhandlungen über eine erneute große Koalition zur Eile gedrängt. "Wir sollten in zwei bis drei Wochen mit den Verhandlungen fertig sein", sagte Kauder der Funke Mediengruppe. Es sei grundsätzlich richtig, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehe, aber das Tempo zähle inzwischen auch. "Die Bürger sind des Wartens müde. Jeder Tag, der ohne neue Regierung vergeht, erhöht nicht gerade das Vertrauen in die Parteien und die Demokratie", warnte der CDU-Politiker.

Forderungen der SPD nach Nachbesserungen an den Ergebnissen der Sondierung wies Kauder aber zurück. "Wir sollten gar nicht über Nachbesserung sprechen. Das Sondierungspapier ist die Grundlage für eine Koalition", sagte er. Was vereinbart worden sei, sei vereinbart, weil dies "gemeinsame Grundsatzentscheidungen" seien. So lehnte Kauder in der Gesundheitspolitik eine Vereinheitlichung der Ärztehonorare für die Behandlung von Privat- und Kassenpatienten ab. Der Fraktionsvorsitzende wandte sich auch gegen weitere Zugeständnisse bei der Zuwanderung.

SPD-Chef Martin Schulz hatte am Vortag einer schnellen Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union noch in dieser Woche eine Absage erteilt und gesagt, die SPD werde "erst einmal in dieser Woche" beraten, wie sie in die Gespräche gehe - "auf welcher Grundlage, welcher strukturellen und auch mit welcher personellen Zusammensetzung".

Bei dem SPD-Parteitag am Sonntag in Bonn hatten 56 Prozent der Delegierten für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt. Im Beschluss ist aber auch die Forderung nach Nachbesserungen enthalten. Die Sozialdemokraten wollen besonders Zugeständnisse beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und bei der Behandlung von Privat- und Kassenpatienten erreichen.

Strobl fürchtet Einstieg in die Einheitskasse

Auch andere Unions-Politiker wiesen die Forderungen aber zurück. "Koalitionsverhandlungen sind keine Wunschkonzerte und auch als Therapie wenig geeignet", sagte Fraktionsvize Armin Schuster (CDU) der Heilbronner Stimme. "Ich könnte mir auch einiges vorstellen, das ich gerne noch im Koalitionsvertrag gesehen hätte. Aber es gilt der Rahmen, den wir in den Sondierungen gesteckt haben." Der SPD-Führung warf Schuster "handwerkliche Fehler" vor.

Auch CDU-Vize Thomas Strobl erteilte Änderungen am Sondierungsergebnis von SPD und Union eine klare Absage. "Was in dem Papier steht, gilt", sagte er der Rhein-Neckar-Zeitung. "Grundlegendes, das bei den Sondierungen nicht verhandelt wurde, kommt auch nicht in einen Koalitionsvertrag." In der Gesundheitspolitik schloss auch Strobl eine Angleichung der Vergütung in gesetzlicher und privater Krankenversicherung aus. "Die Einheitskasse bringt nicht mehr Klasse. Deshalb machen wir auch keinen Einstieg in die Einheitskasse."

Der Chef des Arbeitnehmerflügels der CDU, Karl-Josef Laumann, zeigte hingegen eine Bereitschaft zu Kompromissen bei der Frage nach befristeten Arbeitsverträgen, wie sie vor allem bei jungen Menschen geschlossen werden. Union und SPD seien "beide davon überzeugt, dass es gerade für die Lebensplanung junger Menschen wichtig ist, schnell ein sicheres Arbeitsverhältnis zu haben", sagte Laumann dem Handelsblatt.

SPD-Vize Ralf Stegner präzisierte den Beschluss zum Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge. "Wir brauchen eine Härtefallregelung, und wir müssen auch noch einmal über das Kontingent sprechen", sagte Stegner der Rheinischen Post. "Das Kontingent muss größer werden", betonte er, "und die Regelungen außerhalb des Kontingents müssen großzügiger gestaltet werden."

