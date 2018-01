Bonn - Am deutschen Rentenmarkt gab es gestern nur wenig Bewegung, zumal maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite ausblieben, so die Analysten von Postbank Research.Nach kleineren Schwankungen im Tagesverlauf hätten 10-, 5- und 2-jährige Bundesanleihen mit 0,56% sowie -0,15% und -0,60% schlussendlich allesamt auf ihren jeweiligen Niveaus vom Ende vergangener Woche rentiert. Klare Outperformer seien gestern dank eines Rating-Upgrades durch die Rating-Agentur Fitch spanische Staatsanleihen gewesen. Der Spread 10-jähriger Papiere gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen sei auf 81 Basispunkte gesunken - den niedrigsten Stand seit April 2010. In den USA, wo der am Samstag eingesetzte "Government Shutdown" mit einer Einigung im Kongress über die Verlängerung der Finanzierung bis zum 8. Februar gestern beendet worden sei, sei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen um 2 Basispunkte auf 2,66% geklettert. (23.01.2018/alc/a/a)

