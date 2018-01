Zürich - "Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange - allerdings herrscht ein starkes Ungleichgewicht zwischen den Ländern", kommentiert Markus Stricker, Partner und Managing Director von A.T. Kearney Schweiz, zum Beginn des Weltwirtschaftsforums. "Die 25 führenden Länder sind für über 75% der globalen Wertschöpfung verantwortlich, während 90% der Länder aus Lateinamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Eurasien nur schlecht auf den Wandel der Produktion vorbereitet sind."

Zum Auftakt der Konferenz veröffentlichen das World Economic Forum und A.T. Kearney einen gemeinsamen Bericht zur Lage der globalen Produktion (Readiness for the Future of Production Report 2018). Er bewertet, wie gut globale Volkswirtschaften auf die Veränderungen in der Produktion vor-bereitet sind und wie sie davon zukünftig profitieren. Das Ranking bewertet die Produktionsstruktur und Produktionstreiber (relevante Schlüsselfaktoren wie Technologie & Innovation, Humankapital oder globale Investitionen).

Der Bericht zeigt: Japan ist weltweit führend bei der Produktionsstruktur, während die USA die Chancen der Industrie 4.0 am besten für sich nutzt, um Produktionssysteme zu verändern und voranzutreiben. Die Schweiz kann sich in beiden Bereichen über starke Positionen im Ranking freuen: Platz 4 bei der Produktionsstruktur sowie Platz 3 bei den Produktionstreibern.

