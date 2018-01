Liebe Leser,

der Kurs der Porsche-Aktie hat sich in den zurückliegenden Börsenwochen positiv entwickelt und weitere Kursgewinne verzeichnen können. Tragende Basis für diesen Aufwärtsschub ist immer noch der im September 2017 gestartete Aufwärtstrend. Er hat sich in den ersten Handelstagen des neuen Börsenjahres noch einmal leicht beschleunigt. In den letzten Tagen kam die Aktie jedoch nicht mehr voran, sondern ging in eine untergeordnete Konsolidierung auf hohem Niveau über.

(Dr. Bernd Heim)

