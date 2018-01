23.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Steinhoff (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die kika/Leiner-Mutter Steinhoff International hat gestern 29.429.937 Stammaktien der Investment-Holding PSG Group zu einem Preis von 240 Rand je Aktie platziert. Daraus ergibt sich ein Gesamterlös von 7,1 Mrd Rand. bzw. umgerechnet rund 478 Mio. Euro. Hier die Original-Meldung:Shareholders are referred to the Steinhoff announcement released on SENS on Monday, 22 January 2018, wherein Steinhoff announced the launch of an accelerated bookbuild offering to place approximately 29.5 million PSG Group Limited...

