Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rekordjagd an der Wall Street in den vergangenen Wochen hat es nun auch der DAX geschafft. Gleich zu Handelsbeginn am Dienstag schnellte er auf den höchsten Stand seiner Geschichte nach oben und hat danach die Gewinne sogar noch etwas ausgebaut. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn liegt er 0,9 Prozent im Plus bei 13.587 Punkten, knapp 10 Zähler unter dem neuen Rekordhoch. Das alte Hoch vom 7. November lag bei 13.525 Zählern. Für den Euro-Stoxx-50 geht es dagegen nur um 0,4 Prozent auf 3.679 nach oben. Gebremst wird er unter anderem von nachgebenden Kursen im Rohstoffsektor.

Die Entspannung im US-Haushaltsstreit und erneut Rekordhochs der US-Aktienindizes sorgen für gute Stimmung. Demokraten und Republikaner haben sich darauf geeinigt, die Haushaltssperre bis zum 8. Februar aufzuheben. Wenngleich damit noch keine endgültige Einigung erreicht worden ist, stiegen die US-Indizes nach der Nachricht dennoch auf neue Rekordhochs. Vorgesehen ist, dass innerhalb der nächsten zweieinhalb Wochen über eine Regelung von Einwanderungsfragen verhandelt wird.

Die Börsenampeln stehen auf Grün

Daneben stützt weiter das Gesamtmarktumfeld, insbesondere die robuste Konjunktur weltweit. Gleichzeitig sind keine Störfeuer in Sicht. Der Internationale Währungsfonds hat am Montag die Wachstumsziele für die Weltwirtschaft im laufenden Jahr angehoben. Der Markt setzt zudem auf eine starke Berichtssaison, die gerade anläuft.

Nachbörslich legte Netflix in den USA am Montag sehr gute Zahlen vor. Für die Aktie ging es daraufhin im außerbörslichen Handel um rund um rund 8 Prozent nach oben, was für einen positiven Impuls im gesamten Technologiesektor (plus 0,8 Prozent) sorgen dürfte. Der Stoxx-Subindex der Technologieaktien liegt mit einem Plus von 0,8 Prozent an zweiter Stelle hinter dem Index der Freizeitwerte.

Er wird gestützt von festen Kursen bei den Fluglinienaktien nach einem positiven Zwischenbericht von Easyjet. "Die Zahlen haben das Marktwachstum unterstrichen und auch, dass man die Kosten und damit die Gewinnentwicklung im Griff haben kann", so ein Händler. Daher profitierten auch die anderen Branchenwerte. Easyjet heben um 6,2 Prozent ab, Lufthansa, IAG und Air France-KLM um jeweils rund 2 Prozent.

Carrefour-Aussagen gefallen - Gea enttäuscht

Nach Aussagen vom Kapitalmarkttag geht es für die Carrefour-Aktie um 5,9 Prozent nach oben. Die französische Einzelhandelskette kündigte umfassende Maßnahmen zur Restrukturierung und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit an. Dazu zählen auch der Abbau von Arbeitsplätzen, mögliche Ladenschließungen und eine strategische Kooperation in China. Carrefour plant, 2.400 von 10.500 Beschäftigten in der Zentrale in der Ile-de-France ein Angebot zum freiwilligen Ausstieg au dem Konzern zu machen und 273 ehemalige Dia-Läden abzustoßen oder zu schließen.

Für Enttäuschung sorgt Gea mit ersten Zahlen für 2017. Das operative Ergebnis liegt mit voraussichtlich rund 565 Millionen Euro unterhalb des im Juli 2017 ausgerufenen Prognosekorridors zwischen 573 und 633 Millionen. Gea-Chef Oleas sagte zudem, dass die deutlicher wachsenden Bereiche die mit unterdurchschnittlichen Margen seien. Daher werde man die bisherigen Konsenserwartungen der Analysten beim Jahresergebnis 2018 nicht erreichen.

Gea fallen um 1,9 Prozent, machen damit einen großen Teil der frühen Verluste wieder wett. "Seit dem Einstieg von Aktivisten wie Albert Frere und vor allem Paul Singer dürfte der Markt nach dem schlechten Ausblick darauf spekulieren, dass Gea jetzt noch schneller umgekrempelt wird als bisher gedacht", meint ein Händler.

USA führen Importzölle auf Solarpanels ein

Die Einführung von Importzöllen von bis zu 30 Prozent auf Solarpanels durch die US-Regierung sorgt für Druck auf SMA Solar. "SMA ist zwar nicht von den Zöllen betroffen, aber von einem möglichen Rückgang der Investitionen, vor denen selbst die US-Industrie warnt", sagt ein Händler. Washington begründet die Zölle mit der Konkurrenz aus China. SMA Solar verlieren 4,6 Prozent.

Deutliche Kursgewinne weist die Aktie des schweizerischen Herstellers von Computerzubehör Logitech auf. Die Zahlen zum dritten Quartal seien sehr stark gewesen, in allen Produktkategorien sei es deutlich nach oben gegangen. Logitech gewinnen 4,3 Prozent.

Im SDAX steigen Takkt um 0,7 Prozent. Hier soll es nach Informationen aus dem Handel eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe geben.

Ruhe am Devisenmarkt

Am Devisenmarkt tut sich insgesamt wenig, der Yen zieht leicht an. Die neuesten geldpolitischen Entscheidungen und Kommentare der japanischen Notenbank (BoJ) setzen kaum Akzente. Die BoJ strebt weiter eine Rendite von rund null Prozent auf zehnjährige Staatsanleihen an und bleibt auf ihrem expansiven geldpolitischen Kurs. Allerdings sprachen die Währungshüter seit langem erstmals nicht mehr davon, dass sich die Inflationserwartungen in einer Schwächephase befinden.

Die Blicke richten sich bereits auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Die EZB dürfte nach Mehrheitsmeinung am Markt aber stillhalten und die weitere Entwicklung abwarten. Zuletzt hatten sich einige EZB-Mitglieder positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone geäußert und die Stärke des Euro thematisiert. Der Euro geht mit 1,2238 Dollar um, etwas leichter als am Vortag.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 04:22 ET (09:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.