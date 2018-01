Good Brands AG: Mannheim/ Berlin - Die Good Brands AG hat sich an der MH Berlin GmbH beteiligt.

Good Brands AG: Mannheim/ Berlin - Die Good Brands AG hat sich an der MH Berlin GmbH beteiligt.

Maison Héroïne ist ein in Berlin ansässiges Business und Lifestyle Handtaschenlabel und vereint feinste italienische Handwerkskunst mit elegant zeitlosen Designs. Seit 2016 steht das deutsche Trendlabel für Ästhetik und Funktionalität auf die stilbewusste Frauen im Berufsleben und darüber hinaus nicht verzichten möchten. Durch eine klar strukturierte Innenaufteilung sind die Taschen - Made in Italy - hervorragend fur den Transport von Notebook, Akten, Unterlagen und anderen Female-Essentials geeignet. Die Taschen werden sowohl im stationären Handel als auch Online auf www.maisonheroine.com vertrieben.

Über Good Brands AG

Marken begleiten unser tägliches Leben. Sie stehen für Innovation, Sicherheit, Bekanntheit und verleihen Produkten ein unverwechselbares Profil. Die Good Brands AG mit Sitz in Mannheim entwickelt und beteiligt sich an Marken in Bestandsmärkten. Ganz gleich ob Textil, Food, Autopflege oder neue Marken und Techniken im Retail. Die Good Brands AG ist an der Börse Hamburg gelistet (WKN: A2AA5A / ISIN: DE000A2AA5A0).

Good Brands AG
Turleystraße 8
68167 Mannheim
Deutschland
ISIN: DE000A2AA5A0

