Auktion spiegelt großes Interesse an Historischen Wertpapieren wider

Am vergangenen Wochenende kam eines der Top 10 unter den Historischen Wertpapieren auf einer Auktion unter den Hammer. Dabei wurde deutlich, wie groß das Interesse an Historischen Wertpapieren in Zeiten von Bitcoin, Niedrigzinsen und elektronischem Aktienhandel immer noch ist. Sachwerte sind en Vogue.

Deutsche Papiere gefragt. Rund 30 Sammler aus Deutschland, Schweden, Russland und der Schweiz fanden am 20. Januar 2018 den Weg in den Auktionssaal in Würzburg. Traditionell startete die Auktion mit Papieren aus Asien und Nahost. Hier fand diesmal ein Favoritenwechsel statt. Während die seltenen Stücke aus der Türkei und Palästina gefragt waren, stießen viele chinesische Sachen diesmal auf nur verhaltene Nachfrage. Bei den europäischen Wertpapieren fanden vor allem die selteneren und teureren Stücke reges Interesse. Bei den Historischen Wertpapieren aus Deutschland dominierten wieder einmal die zu DM-Zeiten ausgegebenen Papiere. Hier gab es teilweise Steigerungsraten von mehr als 300 Prozent gegenüber dem Ausruf!

