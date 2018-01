Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Markt der Kunstvermietung wächst seit Jahren und bietet vor allem Unternehmen, die sich mit Kunst ausstatten möchten, immer neue Optionen. So kann heutzutage nahezu jedes Kunstwerk auch gemietet werden. Gleichzeitig verändern sich die Sammlungsgewohnheiten der Firmen und dadurch auch die Anforderungen an die Kunstvermietung. Artbridge hat aus diesem Grund das Verhalten sowie aktuelle Trends von Unternehmen unter die Lupe genommen. Die Teilnehmer wurden nach ihren Erfahrungen, Präferenzen und Kritikpunkten rund um Kunst im Unternehmen und zum Angebot der Kunstvermietung befragt - von der Bedeutung und Qualität der Kunst bis hin zu Investitionen und Steuervorteilen.



Dabei zeigt sich, dass die Unternehmen Kunst vor allem in der Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern gezielt einsetzen. Fast 90% gaben an, das Kunst Kommunikation mit Kunden schafft. Zudem ist für 85% der Befragten von großer Bedeutung, dass Kunst eine positive Arbeitsatmosphäre generiert.



Dass die meisten Unternehmen Kunst von bekannten Künstlern bevorzugen, weil diese Qualität und Werthaltigkeit repräsentieren liegt dabei auf der Hand. Immerhin gaben dies fast 95% aller Befragten an. Die Gefahr eines Imageschadens, wenn Hobbykunst oder Poster aufgehängt werden, sehen knapp 70 % aller Unternehmungen. Aus diesem Grund verlassen sich viele Firmen auf eine professionelle Beratung.



Die Kunstvermietung, als Dienstleistungsangebot für Unternehmen, ist für viele Kunden ein erprobtes und präferiertes Modell. Hier zeigt sich deutlich das veränderte Verhalten vieler Firmen. Stand noch bis vor ca. 10 Jahren der eigene Kunsterwerb im Mittelpunkt, so bevorzugen immer mehr Unternehmen, die durch die Kunstvermietung ermöglichte Flexibilität.



Noch wichtiger als die hohe Flexibilität, die die Kunstvermietung bietet, ist für 98 % der Unternehmen, dass die Kunstmiete von den Betriebsausgaben abgesetzt werden kann und für 97% aller Befragten ist von Bedeutung, das keine Investitionen notwendig sind. Auch der interne Arbeitsaufwand, der durch die Kunstvermietung wegfällt, war für über 60 % der befragten Firmen ein wichtiges Kriterium.



Bei der aktuellen Befragung handelt es sich um eine quantitative Befragung bei Unternehmen, die Kunst gemietet haben oder planen, in den nächsten 12 Monaten Kunst zu mieten. Die Befragungen fanden zwischen September und November 2017 statt.



Weitere Informationen und Ergebnisse erhalten Sie unter: info@artbridge.org



Über die Artbridge Kunstvermietung



Die Artbridge Kunstvermietung wurde im Jahr 2014 mit dem Ziel gegründet, eine umfassende Schnittstelle zwischen Kultur, Kunst und Wirtschaft aufzubauen. Ziel ist es hochwertige Kunst auch Unternehmen zugänglich zu machen, die über keine großen Kunst- und Kulturbudgets, wie beispielsweise einige Großkonzerne verfügen. Ob Empfangsbereich, Konferenzraum, Büro, Flur oder Außenbereich, Kunstwerke prägen den Raum, damit repräsentieren sie Unternehmenskultur und Selbstverständnis bei Mitarbeitern und Kunden. Der Bedarf an Kunst ist in deutschen und europäischen Unternehmen entsprechend groß. Durch ein qualitativ hochwertiges und zugleich günstiges Kunstmietkonzept, können auch Unternehmen Kunst mieten, die dies bisher aus Kostengründen verworfen haben. So wurden in den letzten Jahren erfolgreiche Kunstvermietungsprojekte mit deutschen und europäischen Unternehmen, Banken, Versicherungen und Kanzleien im In- und Ausland umgesetzt.



"Die Artbridge Kunstvermietung verfügt über ein fundiertes Wissen und eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte in der Kunstberatung von Unternehmen. Kunst ist der Erfolgsfaktor für Unternehmen im 21. Jahrhundert", so Dr. Stefan A. Horsthemke, Geschäftsführer der Artbridge Kunstvermietung.



OTS: Artbridge Kunstvermietung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129358 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129358.rss2



Pressekontakt: Dr. Stefan A. Horsthemke Redaktionskontakt: +49-221-92291811 Email: info@artbridge.org www.artbridgekunstvermietung.com