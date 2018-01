The NAGA Group AG (NAGA) übernimmt Unternehmensanteil an der Geldanlage-Plattform easyfolio

CORPORATE NEWS __________________________________________________________ - NAGA wird Anker-Gesellschafter bei der easyfolio GmbH

- Nutzung von Blockchain-Technologie als Innovationstreiber und zukünftiger Wettbewerbsvorteil

- Anbindung an das NAGA-Ökosystem geplant

________________________________________________________

The NAGA GROUP AG (NAGA) übernimmt Unternehmensanteil an der Geldanlage-Plattform easyfolio

Hamburg / Frankfurt am Main, 23. Januar 2018

Die THE NAGA GROUP AG (WKN A161NR, ISIN: DE000A161NR7, Kürzel: N4G) übernimmt 25 Prozent der Gesellschaftsanteile an der easyfolio GmbH, Frankfurt am Main, mit der Option einer Aufstockung auf insgesamt bis zu 49 Prozent. Neben der Hauck & Aufhäuser AG wird NAGA als weiterer Anker-Gesellschafter die technologische Weiterentwicklung von easyfolio mit besonderem Fokus auf den Einsatz von Blockchain-Technologie unterstützen.

Die easyfolio GmbH ist eine der ersten Plattformen für digitale Geldanlage in Deutschland und verwaltet aktuell über 50 Mio. EUR Assets under Management. "Die Beteiligung an easyfolio stellt für NAGA eine ideale Ergänzung unseres bestehenden Produktportfolios dar und ermöglicht zukünftig auch Anlagestrategien auf ETF-Basis im NAGA-Ökosystem anzubieten" so Benjamin Bilski, Vorstand von NAGA. Für easyfolio bedeutet die neue Partnerschaft mit NAGA wiederum die Erschließung neuer Wachstumspotenziale. "Mit NAGA gewinnen wir einen starken strategischen Partner, mit dem wir unser Unternehmen mit einer State-of-the-Art Technologie in die Zukunft führen", ergänzt Andreas Mang, Geschäftsführer der easyfolio GmbH.

easyfolio GmbH: easyfolio wurde 2014 gegründet und gehört damit zu den ersten digitalen Geldanlageplattformen in Deutschland. Anleger haben die Möglichkeit gemäß ihrer individuellen Risikoaffinität zwischen insgesamt vier ETF-basierten Anlagestrategien zu wählen. Mit easyfolio 30, 50 und 70 entscheiden sich Anleger für eine feste Aktien- bzw. Anleihenquote. easyfolio flex verfolgt hingegen einen dynamischen Anlageansatz und passt sich flexibel an jedes Marktumfeld an. Anleger müssen sich dabei nicht für eine festgelegte Aktienquote entscheiden, sondern überlassen diese Entscheidung dem erfahrenen Investment-Team von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers als Eigentümer.

Link zur easyfolio Webseite: https://www.easyfolio.de/

THE NAGA GROUP AG: Die THE NAGA GROUP AG wurde im August 2015 von Yasin Sebastian Qureshi, Benjamin Bilski und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Link zur The NAGA Group Webseite: https://www.thenagagroup.com Link zur SwipeStox Webseite: https://www.swipestox.com

