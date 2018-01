Hannover - Die gute Stimmung an den Börsen sorgt für Arbeit bei den Wirtschaftshistorikern, so Tobias Basse von der Nord LB. So habe der deutsche Bluechip-Index DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) heute neue Rekordmarken erreichen können. Die internationalen Aktienmärkte würden derzeit auf politischen Rückenwind für die Kurse setzen.

