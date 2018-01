Frankfurt - "Die Aktienmärkte haben am Jahresanfang 2018 nahtlos an die Rally des Vorjahres angeknüpft. Dennoch sind viele Aktienauguren nur verhalten optimistisch und sehen den Haussezyklus seinem Ende entgegengehen. Ist es nun an der Zeit, die Party an den Börsen zu verlassen, ehe die Musik aufhört zu spielen?", fragt Dr.

Den vollständigen Artikel lesen ...