Besonderes Highlight für alle Fußballfans: Eurosport zeigt das Freitagabendspiel am 2. Februar zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund live im Free-TV. Damit können Bundesliga-Fans die Partie entweder im Eurosport Player online, via App oder über Amazon Channels, in Ultra-HD via HD+ als auch auf dem frei empfangbaren Sender Eurosport 1 sehen. Zudem wird die Partie auch im kostenlosen Livestream auf eurosport.de übertragen.



Neben dem Live-Spiel präsentiert Eurosport den Zuschauern auch die umfangreiche Rahmen-Berichterstattung mit dem hochkarätigen Experten-Duo Matthias Sammer und Jan Henkel live und unverschlüsselt im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits ab 19:30 Uhr, Anpfiff zum Live-Spiel mit Kommentator Marco Hagemann ist um 20:30 Uhr.



Gernot Bauer, Head of Sports bei Discovery in Deutschland: "Nach dem vielen positiven Feedback zu unserer Bundesliga-Berichterstattung, insbesondere zu unserem Duo Matthias Sammer und Jan Henkel, wollen wir allen Fans zeigen, was unsere Übertragung auszeichnet. Mit dem Duell Köln gegen Dortmund bietet sich für uns die perfekte Gelegenheit, um das Live-Spiel mit einer intensiven Analyse und emotionalem Storytelling, beispielsweise zur Rückkehr von Peter Stöger an die alte Wirkungsstätte, sowohl im Eurosport Player, auf eurosport.de als auch im Free-TV zu übertragen und so möglichst viele Fußballfans zu erreichen."



Darüber hinaus präsentiert Eurosport die gesamte Übertragung in 4K. Mit den entsprechenden technischen Voraussetzungen können Fans so das Spiel in der bestmöglichen TV-Qualität auf dem Sender UHD 1 by HD+ im Basisangebot von HD+ ohne weitere Kosten genießen. Eurosport testet damit erstmals die Live-Übertragung in ultrabrillanter Qualität. Weitere Information zum Empfang von UHD-Inhalten und zu UHD1 finden Sie unter https://www.hd-plus.de/uhd/ultra-hd-demokanal-uhd1



Die Live-Übertragung des Bundesliga-Spiels läutet am 2. Februar zudem den Start eines außergewöhnlichen Sportmonats bei Eurosport ein: Mit den Olympischen Winterspielen PyeongChang 2018, die der Sender auf allen Plattformen vom 9. bis 25.2. überträgt, sowie insgesamt sechs Bundesliga-Livespielen ist Eurosport im Februar die erste Anlaufstelle für alle Sportfans in Deutschland.



Die Bundesliga mit Experte Matthias Sammer live im Eurosport Player Erstmals bietet Eurosport ab dieser Saison den Fußballfans im deutschsprachigen Raum exklusive Live-Übertragungen der Bundesliga. Insgesamt werden in den nächsten vier Jahren 40 Bundesliga-Spiele pro Saison plus Relegation und Supercup live im Eurosport Player und über die Eurosport Player App übertragen - darunter die Spiele am Freitagabend, die Topspiele am Sonntagnachmittag und am Montagabend. Meinungsstarker Experte der Eurosport-Berichterstattung ist Matthias Sammer, der zusammen mit Jan Henkel, die Bundesliga Live-Spiele analysiert. Zu sehen sind die Spiele im Eurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra. HD+ Kunden erhalten mit dem "Eurosport-Paket" Zugang zu Eurosport 2 HD Xtra via Satellit, sowie auf allen weiteren Endgeräten über den Eurosport Player. Zudem ist der Eurosport Player auch für Amazon Prime-Mitglieder via Amazon Channels verfügbar.



