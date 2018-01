Der Kompromiss für den US-Haushalt gibt in Fernost das nächste Kaufsignal. Der Nikkei springt erneut auf ein 26-Jahres-Hoch, dem MSCI-Index für Asien gelingt gar ein Rekordhoch. Solaranlagebauer standen aber unter Druck.

Die Einigung im US-Haushaltsstreit hat den Börsen in Asien am Dienstag kräftig Rückenwind gegeben. Zudem freute Anleger in Tokio die Entscheidung der Bank of Japan, an ihrer Politik des billigen Geldes festzuhalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kletterte um 1,3 Prozent und schloss mit 24.124 Punkten so hoch wie zuletzt 1991. Der noch breitere Topix rückte ein Prozent vor auf 1911 Zähler.

Es ist nicht das erste 26-Jahres-Hoch, das der Platzhirsch auf Japans Parkett in den vergangenen Wochen markiert hatte. Auch in China griffen die Investoren zu. Der CSI ...

