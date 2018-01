Der Eon-Chef hat mit der alten Energiewelt gebrochen - und fordert jetzt einen Mindestpreis für das klimaschädliche Kohlendioxid. Bei der Handelsblatt-Energietagung überraschte Johannes Teyssen mit launigen Aussagen.

Eon-Chef Johannes Teyssen beobachtet das Phänomen Bitcoin fasziniert - hält jedoch gebührenden Abstand: "Persönlich lasse ich die Finger davon, dafür bin zu alt", sagte der Manager am Dienstag auf der Handelsblatt-Energietagung. Und doch kann er dem Hype etwas positives abgewinnen, wie er - nicht ganz ernst - anmerkt: "Was ich faszinierend finde, ist der Energieverbrauch - die verschlingen Unmengen an Strom."

Für die immer komplexeren Rechenoperationen, die nötig sind, um die Digitalwährend in sogenannten "Bitcoin-Minen" zu schürfen, braucht es aktuell 40 Terrawattstunden Strom im Jahr. Das ist "soviel wie ganz Ungarn verbraucht", sagte Teyssen. Bis 2020 könnte die Herstellung von Bitcoins "so viel Strom verschlingen, wie heute die ganze Welt verbraucht", erläuterte der Energiemanager.

"Wir sehen, dass hohe Energieverbräuche kein Alleinstellungsmerkmal der klassischen Schwerindustrie sind. Kaum etwas ist weiter entfernt von der Realwirtschaft als Bitcoins", kritisierte Teyssen. Er hatte aber auch eine gute Nachricht parat: "Die Energieeffizienz der Bitcoin-Schürfcomputer ist in den letzten Jahren signifikant gesteigert worden", so Teyssen. Es sei keine Spekulation, dass der Energieverbrauch je Bitcoin-Transaktion weiter sinken werde.

Keine Behörde hätte den rasanten Effizienzfortschritt bei den Bitcoins vorhersehen können. "Wäre anfangs eine Genehmigung für Bitcoins nötig gewesen, wäre sie wohl nie erteilt worden", erklärte Teyssen. Was den Manager dabei umtreibt: Der technische Fortschritt lässt sich kaum prognostizieren. "Dieser Fortschritt ist in allen Facetten der Energie so schnell geworden, dass die öffentliche Wahrnehmung kaum mehr mit kommt", so Teyssen.

Auch wenn Teyssen Technologie-Hypes wie den Bitcoin mit Skepsis betrachtet - vor den Umwälzungen in der eigenen Branche schreckt er nicht zurück: Vor drei Jahren entschied sich Teyssen für die Aufspaltung von Eon - und die Konzentration des größten deutschen Energiekonzerns ...

