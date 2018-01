Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) hat nach der Verhängung hoher Importzölle auf Solarmodule und Waschmaschinen durch die US-Regierung allgemeine Kritik an solchen Maßnahmen geübt und Gespräche darüber mit den USA angekündigt.

"Unsere Position ist, je weniger Zölle wir haben, je weniger Protektionismus wir haben, desto besser ist es für die Bürgerinnen und Bürger", sagte Altmaier bei seinem Eintreffen zu einem EU-Finanzministertreffen in Brüssel. "Denn es führt ja am Ende dazu, dass Einfuhren und Produkte in den USA verteuert werden, und dass die Konsumenten sich weniger Waschmaschinen und weniger Produkte leisten können", warnte er. "Deshalb werden wir mit unseren amerikanischen Kollegen auch darüber reden."

Altmaier betonte die Bedeutung einer nun zügigen Regierungsbildung in Deutschland in diesem Zusammenhang. Er hoffe, dass es in Deutschland "bald eine neue und starke Regierung" gebe. "Das ist Voraussetzung dafür, dass unsere Stimme auch in Washington gehört wird."

Eine nachhaltige Gefährdung der deutschen Handelsstärke fürchtete der Kanzleramtschef aber nicht. Dass Deutschland seine Position in den vergangenen Jahren gefestigt habe, liege an der Qualität der deutschen Produkte, der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und der guten Ausbildung. "Wir sind entschlossen, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben", sagte Altmaier. "Ich bin überzeugt, dass sie auch durch eine solche Maßnahme nicht unterbrochen wird."

Die US-Regierung will mit den Zöllen vor allem die Konkurrenz aus China schwächen. Die Zölle auf Solarmodule sollen nach Angaben des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer bis zu 30 Prozent betragen und die auf Waschmaschinen bis zu 50 Prozent. Billige Importe hätten den Produzenten in den USA "ernsthaften Schaden" zugefügt, hatte er den Schritt begründet. Das chinesische Handelsministerium hatte die neuen Zölle daraufhin als "Missbrauch von Handelshilfsmaßnahmen" kritisiert und ankündigt, seine Interessen zu verteidigen.

