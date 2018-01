Hannover - Nachdem bei den Bundesanleihen zunächst leichte Abgaben aufgrund einer gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger zu verzeichnen waren, ging es im weiteren Verlauf wieder leicht bergauf, so die Analysten der Nord LB.Vor dem Hintergrund des "Government Shutdown" in den USA hätten Anleger verstärkt auf Bundesanleihen gesetzt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe bei 160,74 (160,66) notiert. Die Rendite der 10-jährigen Bund sei marginal auf 0,563% (0,566%) gefallen. Das Augenmerk im europäischen Rentenhandel habe auf spanischen Papieren gelegen, die nach einer Heraufstufung durch die Ratingagentur Fitch am Ende hätten zulegen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...