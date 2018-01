Wädenswil (ots) - Der Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung hat

Colette Gradwohl und Josefa Haas zu Mitgliedern des Stiftungsrats

gewählt. Colette Gradwohl hat 22 Jahre in der Abteilung Information

von Radio SRF gearbeitet, unter anderem als Korrespondentin

Tessin/Norditalien, Moderatorin der Mittagssendung «Rendez-Vous» und

Leiterin Regionaljournal ZH/SH. Ab 1996 war sie für zehn Jahre

Abteilungsleiterin Information und Mitglied der Geschäftsleitung

Radio SRF. 2006 wurde sie Chefredaktorin des «Landboten». 2014

wechselte sie in die Chefredaktion der NZZ.



Josefa Haas ist hauptberuflich Leiterin Kommunikation von

swissuniversities und freiberuflich als Beraterin und Expertin tätig.

Zuvor war sie unter anderem Leiterin der Unternehmenskommunikation

SRG SSR und des Medieninstitutes. Zudem ist sie Präsidentin der

Stiftung SWISS FILMS, Verwaltungsrätin von MMV online AG, der

Trägerorganisation des Onlinemagazins Zentralplus und

Vorstandsmitglied des Vereins Qualität im Journalismus.



Colette Gradwohl und Josefa Haas sind auch Mitglieder der Jury für

den Zürcher Radio- und den Zürcher Fernsehpreis, die mit insgesamt

CHF 50'000.-- dotiert sind und alle zwei Jahre von der Zürcher

Radio-Stiftung vergeben werden. Die Ausschreibung 2018 findet vom 1.

Juni bis 30. September statt.



Weiter Informationen unter www.zuercherradiostiftung.ch



