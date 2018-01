FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2540 (2263) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CRODA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 5000 (4150) PENCE - BERENBERG RAISES NCC GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 195 (155) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS IMI PLC TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1270 (1340) P - CREDIT SUISSE CUTS WPP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - NEW TARGET 1440 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 564 (601) PENCE - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2490 (2460) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 560 (445) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'BUY' - TARGET 600 PENCE - JPMORGAN CUTS CONNECT GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 83 (145) PENCE - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1590 (1560) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CAPITAL RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 260 (240) P - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1700 (1450) PENCE - UBS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1150 (970) PENCE - 'NEUTRAL'



