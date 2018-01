Eine neue Studie zeigt: Ein Viertel der Deutschen nimmt nicht an der digitalen Welt teil. Fast ein Drittel fühlt sich von der Digitalisierung überfordert. Experten fordern mehr Anstrengungen, um die Menschen mitzunehmen.

Viele Deutschen fühlen sich von der Digitalisierung überfordert und nehmen gar nicht erst an den neuen Entwicklungen teil. Das zeigt eine heute veröffentlichte Studie der Initiative D21, die durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde. Zwar konnten die Deutschen beim "D21-Digitalindex" von 51 auf 53 Punkte zulegen. Von dem Maximalwert von 100 Punkten sind sie jedoch noch weit entfernt. Der Digitalindex misst den Zugang zur Digitalisierung, also wie das Internet beruflich oder privat genutzt wird und welche Geräte zu Verfügung stehen, außerdem die Nutzungsvielfalt, also welche Anwendungen die Deutschen regelmäßig nutzen, sowie die digitale Kompetenz und ganz generell die Einstellung zum Internet.

"Wir beobachten zwar eine positive Entwicklung: Immer mehr Menschen bewegen sich souveräner, kompetenter und aufgeschlossener in der digitalen Lebenswelt", so Hannes Schwaderer, Präsident der Initiative D21 laut Mitteilung: "Doch nach wie vor fühlen sich viele nicht für die digitale Welt gewappnet."

32 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Dynamik und Komplexität der Digitalisierung überfordere. Bei den über 50-Jährigen waren es sogar 42 Prozent. Zwar zählen die Studienautoren ...

