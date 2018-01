Das Bundesumweltministerium fördert mit 2,6 Mio € ein Pilotprojekt zur Steigerung der Sortiereffizienz bei der Aufbereitung von Leichtverpackungsabfall. Die Mittel aus dem Umweltinnovationsprogramm erhält die Meilo Gesellschaft zur Rückgewinnung sortierter Werkstoffe mbH & Co. KG, die am Standort Gernsheim in Hessen für rund 30 Mio € eine neue Sortieranlage für Leichtverpackungen errichtet. Laut Ministerium ...

