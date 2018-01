Die Firma Metak wurde 1933 von August Metzing, dem Urgroßvater des heutigen Inhabers und Geschäftsführers Jonas Åkesson, in Thüringen gegründet. Seit 1948 befindet sich das Unternehmen am heutigen Standort im hessischen Burgwald. Die ersten Kunden der Firma waren Möbelhersteller wie die Firmen Thonet, Mauser oder Voko. In den siebziger Jahren stieg die Metak mit der Belieferung der Firma Viessmann in die Heizungsindustrie ein. Diese beiden Branchen sind auch heute noch die wichtigsten Abnehmerbranchen des Unternehmens.

Ein- und Mehrkomponenten-Spritzgussteile und Baugruppen

Die Anforderungen an Metak sind vor allem seitens der Heizungsindustrie hoch. So müssen beispielsweise die verarbeiteten Materialien strenge Kriterien hinsichtlich Entflammbarkeit oder Säureresistenz erfüllen, oder die Teile müssen luftdicht abschließen, das heißt, absolut verzugsfrei sein. Um hier die geforderte Qualität liefern zu können, überwacht das hessische Unternehmen die Produktion der Teile mit Temperatursensoren im Werkzeug und nutzt Kameratechnik bei der Teileentnahme, um beim Kunden 100 Prozent fehlerfreie Produkte liefern zu können. Neben der Herstellung technisch einwandfreier Teile in Ein- und Mehrkomponententechnologie spielt vor allem in der Möbelindustrie, aber auch bei Sichtteilen für die Automobilindustrie die Oberflächenqualität der Produkte eine große Rolle. Um all diesen Ansprüchen gerecht zu werden, werden bei Metak unterschiedlichste Verfahren eingesetzt und immer wieder neue Ansätze getestet.

Neben einzelnen Teilen fertigt das Unternehmen, das heute 116 Mitarbeiter beschäftigt, auch ...

