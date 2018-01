Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Sanofi anlässlich der angekündigten Übernahme von Bioverativ von 83 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem Kauf des US-Biotech-Unternehmens stärke der französische Pharmakonzern seine Position im Markt für seltene Krankheiten, schrieb Analyst Aaron Ho in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt blicke er positiv auf den Hämophilie-Markt, in dem aber auch mit schnell steigendem Wettbewerb zu rechnen sei./edh/tih Datum der Analyse: 23.01.2018

