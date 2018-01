Im deutschen Mittelstand steht ein Generationenwechsel an. Laut Kfw-Chefvolkswirt Zeuner ziehen sich bis 2023 rund 840.000 Chefs zurück - und machen Platz für Nachfolger. Die allerdings nicht immer bereit stehen.

Der deutsche Mittelstand steht vor dem Umbruch zu einer neuen Generation an der Firmenspitze. "In den nächsten fünf Jahren ziehen sich die Chefs von 842.000 Betrieben in den Ruhestand zurück - mit oder ohne Nachfolger. Jedes fünfte mittelständische Unternehmen ist betroffen", erklärte der Chefvolkswirt der Förderbank KfW, Jörg Zeuner, am Dienstag in Frankfurt.

Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...