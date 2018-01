Elon Musk bleibt weitere zehn Jahre Chef des Elektroautobauers Tesla. Ein fixes Gehalt soll der Unternehmer nicht bekommen, sondern nur Aktien. Und die sind an ziemlich ambitionierte Ziele gekoppelt.

Elon Musk hat seinen Vertrag als Chef des Elektro-Autobauers Tesla für weitere zehn Jahre verlängert. Dabei soll er nur in Aktien bezahlt werden und diese Vergütung wurde an das Erreichen geschäftlicher Ziele gebunden, wie Tesla am Dienstag mitteilte. Ein Gehalt oder Boni werde Musk ...

