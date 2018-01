Andrew McAfee erforscht am Massachusetts Institute of Technology, wie moderne Technologien die Wirtschaft verändern. Im Interview erklärt er, warum es ein Fehler wäre, Facebook & Co. zu zerschlagen - und weshalb der Mensch schlechtere Urteile trifft als Algorithmen.

WirtschaftsWoche: Herr McAfee, Sie haben als einer der ersten Wissenschaftler vor den dramatischen Auswirkungen der Automatisierung auf unsere Arbeitswelt gewarnt. Haben Sie ein paar Ratschläge für all jene, die sich nun davor fürchten, dass ihnen Roboter den Job wegnehmen?Andrew McAfee: Es gibt durchaus ein paar Dinge, die Roboter noch nicht können, auch in der näheren Zukunft nicht. Echte Kreativität etwa, die ein tiefes Verständnis vom menschlichen Wesen voraussetzt. Dagegen gibt es Menschen, die sehr gut darin sind, diese menschlichen Bedürfnisse anzuzapfen und sie in etwas sehr Wertvolles zu verwandeln: Führungskräfte etwa, Manager, Trainer. Diese Jobs werden niemals automatisiert. Auch wenn Sie gut mit Daten umgehen können, dann haben Sie noch für lange Zeit einen sicheren Job. Schließlich sind da noch die Berufe, die auf unsere motorischen Stärken setzen. Die Arbeiten, die heute ein Klempner oder ein Tischler macht, werden noch für eine lange, lange Zeit Menschen erledigen. Was mir dagegen Sorgen macht: dass viele dieser Jobs nicht gut bezahlt und von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt werden. Aber das können wir ändern.

Wie denn? Gerade die Jobs im sozialen Sektor gehören zu denen, die am schlechtesten bezahlt werden.Nicht überall. In Finnland zum Beispiel ist Lehrer ein angesehener Beruf, gut bezahlt und respektiert. In Amerika sieht das anders aus. Die beiden Länder liegen auf dem gleichen Planeten, aber sie haben sich offenbar für zwei verschiedene Wege entschieden.

In Deutschland werden Krankenschwestern sogar noch schlechter bezahlt in Amerika. Also, wie können wir das ändern?Jedes Land hat es in der Hand, seine Lehrer, Pfleger oder Krankenschwestern anständig zu bezahlen. Das mögen im ökonomischen Sinne nicht die produktivsten Berufe sein. Wenn wir das also den Markt regeln lassen, werden diese Menschen weiterhin schlecht bezahlt. Ich bin ein großer Anhänger der Marktwirtschaft. Aber wir müssen genau darauf achten, wann wir steuernd eingreifen.

Und wie sollte solch ein Eingriff aussehen?Das wird unter Ökonomen heftig diskutiert. Ich persönlich plädiere für eine negative Einkommenssteuer.

Also dafür, dass der Staat diejenigen, die nicht über die Runden kommen, finanziell unterstützt?Wenn ich genug verdiene, um Steuern zu zahlen, dann nimmt mir der Staat jedes Jahr Geld - um all das zu zahlen, was der Staat nun mal finanzieren muss. Aber wenn ich arbeite und trotzdem nicht genug verdiene, dann gibt mir der Staat Geld statt es mir wegzunehmen. Es gibt Studien darüber, dass das ziemlich gut funktioniert. Wenn sich die Leute da draußen an die Regeln halten, wenn sie arbeiten gehen und ihre Fähigkeiten zum Wohle der Gemeinschaft einbringen, ihr Einkommen aber trotzdem nicht zum Leben reicht? Dann packt etwas drauf!

Auch Deutschland macht das so. Die soziale Schere aber wird trotzdem größer.Das gleiche gilt für die USA. Und das liegt daran, dass diese negative Einkommenssteuer zu niedrig ist und nicht jeder sie in Anspruch nehmen kann. Aber selbst mit diesen Schwächen machen mir die Effekte Mut. Deshalb sage ich: Macht es größer, macht es einfacher, macht es universeller!

Aber wer entscheidet, ab welcher Grenze die negative Einkommenssteuer greift?Diese Entscheidung müssen wir als Gesellschaft treffen - und unsere Politiker müssen sie umsetzen. In Amerika variiert der Mindestlohn von Bundesstaat zu Bundesstaat. Es gibt Gemeinden, die beschlossen haben, dass er bei 15 Dollar in der Stunde liegen sollte. Das ist ein riskantes Experiment, weil Unternehmen ...

