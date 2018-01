Pressemittteilung der One Square Advisory Services GmbH:

Abschlagszahlungen des Treuhänders

Die Insolvenzverwaltung der Golden Gate GmbH i.I. hat am 23. Januar 2018 auf der Homepage der Gesellschaft (Link: http://www.goldengate-gmbh.de/fileadmin/user_files/pdf/6._Information_fuer_die_Glaeubiger.pdf ) folgende Corporate News veröffentlicht:

"Hier: erste Ausschüttung des Treuhänders Mayrhofer + Partner, München, 23.01.2018

Sehr geehrte Gläubigerinnen, sehr geehrte Gläubiger, sehr geehrte Gläubigervertreter,

nach dem Verkauf des Bundeswehrkrankenhauses in Leipzig können nunmehr, wie angekündigt, zwei erste Abschlagszahlungen in Höhe von 70% der vom Treuhänder Mayrhofer + Partner für die Anleihegläubiger vereinnahmten Beträge ausgeschüttet werden. Über die Depot-Banken werden am 23.01.2018 folgende Zahlungen ausgeschüttet:

