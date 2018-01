Köln (ots) -



leuchtende Tiefsee, extreme Küstenregionen, faszinierende Korallenriffe: Das Erste zeigt ab 19. Februar 2018 montags um 20:15 Uhr die sechsteilige BBC/WDR-Naturfilm-Serie "Der Blaue Planet". Die Filmteams begaben sich während einer Drehzeit von vier Jahren auf 125 Expeditionen, bereisten 39 Länder, verbrachten mehr als 6.000 Stunden auf Tauchgängen und filmten auf jedem Kontinent und in jedem Ozean.



Das Ergebnis sind sechs faszinierende Folgen, die viele bisher noch nie gefilmte Verhaltensweisen in der Tierwelt zum Vorschein bringen und einen außergewöhnlichen Blick auf das Leben unter und über der Meeresoberfläche bieten. Das Publikum erwartet eine magische Reise in die Welt der Meere und ihrer Bewohner, zu der die Musik von Hollywood-Legende Hans Zimmer und die Erzählweise von Schauspieler Axel Milberg erheblich beitragen. "Der Blaue Planet" ist eine Koproduktion von BBC und WDR in Zusammenarbeit mit BR, NDR und SWR. Redaktion (WDR): Gabriele Conze.



Wir möchten Ihnen vorab die erste Folge (deutsche Fassung) sowie ein Making Of präsentieren und laden Sie zur Preview in Anwesenheit von Schauspieler Axel Milberg, WDR-Intendant Tom Buhrow, Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen und Mitgliedern des BBC/WDR-Teams ein.



Montag, 29. Januar 2018, Cinenova Kino, Saal 1, Herbrandstraße 1, 50825 Köln 18:45 Uhr Fototermin Im Anschluss Preview Folge 1, Making Of und Filmgespräch



Einen ersten Vorgeschmack bietet Ihnen der Trailer der BBC: https://www.youtube.com/watch?v=GI4H6wu9apw



Bitte lassen Sie uns bis zum 24. Januar 2018 per Mail (wdrpressedesk@wdr.de) wissen, ob wir mit Ihnen rechnen dürfen. Ihre Ansprechpartnerinnen sind Stefanie Schneck und Kathrin Hof, WDR Presse und Information (Tel: 0221/220 7125, E-Mail: stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.de).



