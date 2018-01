Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Intelligentes Android-Gaming: kein Vertrag, keine Werbung, keine Mikrotransaktionen



Die snakebyte® Group, Branchenführer bei der Kombination von Gaming-Hardware mit einzigartigen Softwarelösungen, meldete heute die Einführung von GameStore, einem neuen Android®-basierten Gaming-Aboservice, der die Welt des mobilen Gaming modernisieren soll.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/631948/GameStore_Logo.jpg )



Das auf der E3 2017 erstmals angekündigte GameStore wurde in Deutschland entwickelt, um Android-Nutzern einen globalen Gaming-Dienst mit einer großen Auswahl an Retro-Games und aktuellen Handyspielen zu bieten, der für einen geringen monatlichen Beitrag von weniger als 8,00 EUR erhältlich ist. Als besonderes Einstiegsangebot können Spieler, die sich vor Ende Januar 2018 anmelden, den GameStore-Dienst zu einem Sonderaktionspreis von nur 4,99 EUR pro Monat nutzen.



Mit GameStore haben Nutzer Zugang zu einem ständig wachsenden Katalog von Spieltiteln, darunter AAA-Titel wie Call of Duty Black Ops Mobile und Rayman Jungle Run. Weitere Titel wie R-Type Tomb Raider und Worms 4 zeigen, dass GameStore wirklich für jeden etwas zu bieten hat! Über den von snakebyte gestalteten GameStore ist es ein Leichtes, vergessene Klassiker und neue Favoriten zu entdecken. Die Spiele sind in leicht zu navigierenden Kategorien katalogisiert, sodass sich gewünschte Genres leicht auswählen lassen.



Spieler müssen auch nicht online sein, um zu spielen. Solange Spieler den GameStore-Dienst abonniert haben, können sie Titel kostenlos auf ihr Smartphone, Tablet oder Android-Gerät herunterladen, offline spielen und nur alle paar Tage online gehen, um das Abonnement zu überprüfen*.



Da es keine Verträge gibt, über die man sich Gedanken machen muss, zahlen die Spieler nutzungsbezogen und können jederzeit kündigen. Darüber hinaus bietet GameStore Unterhaltung so, wie Spiele gespielt werden sollten. Mit garantiert keiner Werbung, keinen In-Game-Käufe, keinen Unterbrechungen und keiner Malware oder Viren bringen die Spiele nichts als das pure Unterhaltungserlebnis, bei dem Spieler sich entspannt darauf verlassen können, dass sie für das Spielen zum Verbessern ihres Punktestands niemals zahlen müssen!



Mehr über die Funktionsweise von GameStore erfahren Sie in diesem kurzen Einführungsvideo! https://youtu.be/tFSSgTkUaaw



"Wir haben beobachtet, dass sich in der Unterhaltungsindustrie schnell ein Subskriptionsmodell als die bevorzugte Methode zum Konsum von Inhalten etabliert hat und wir glauben, dass sich Mobile Gamer einen entsprechenden Service herbeisehnen. Mobiles Spielen wird durch zu viel Auswahl und zu wenig Qualität beeinträchtigt und es besteht keine Möglichkeit, sich vor dem Kauf von der Qualität eines Spiels zu überzeugen. GameStore bringt Mobile Gaming ins 21. Jahrhundert, indem es Risiken beseitigt, Grenzen überwindet und eine nahezu endlose Auswahl an qualitativ hochwertigen Spielen bietet, die Spieler genießen können, ohne sich Gedanken über In-Game-Käufe oder unerwünschte Malware machen zu müssen", sagte Mike Steup, President und CEO der snakebyte Group. "snakebyte entwickelt schon lange und erfolgreich seine eigene Umgebung. Mit GameStore sind wir in der Lage, mit weltweit führenden Softwarepartnern zusammenzuarbeiten, um eine qualitativ hochwertige, nahtlose Erfahrung zu liefern, von der wir glauben, dass sie bei Spielern überall ankommt."



Bis Ende Januar können Spieler von einer 30-tägigen kostenlosen und unverbindlichen Testversion des Dienstes profitieren! Ab 1. Februar ist die Probezeit auf 15 Tage begrenzt. Mit Zugriff auf über 400 Titel gab es noch nie eine bessere Ausrede, um mehr zu spielen! Besuchen Sie einfach https://www.gamestoreapp.com/ für weitere Informationen. Kein Haken, nur kostenloses Handy-Gaming für alle!



GameStore ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen unter http://www.gamestoreapp.com/. Folgen Sie GameStore auf Facebook (https://www.facebook.com/gamestoreapp/).



* Einige Titel sind möglicherweise nicht zum Herunterladen und Offline-Spielen verfügbar. Für bestimmte Titel ist eine Online-Verbindung erforderlich.



Informationen zur Snakebyte Group



Seit 1997 entwickelt und vertreibt snakebyte eine große Auswahl an Gaming-Hardware und gebrandeter Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in Deutschland, Shenzhen, den USA und Hong Kong. Seit 20 Jahren sind snakebyte und seine zugehörigen Marken für ihre Qualität und das faire Preis-Leistungsverhältnis bekannt. Durch seine einzigartige Positionierung und Kompetenz bei der Entwicklung von Hardware und Software gelingt es snakebyte, seine eigne Umgebung mit modernsten Produkten zu schaffen und dabei die komplette Wertschöpfungskette zu nutzen: vom Verkauf von Hardware-Plattformen, über die Ergänzung mit Zubehör bis zum digitalen Vertrieb passender Inhalte, liefert snakebyte alles aus einer Hand. snakebyte ist ein Hybrid zwischen einem traditionellen Hersteller und Händler.



Alle Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.



