Netflix-Calls mit 71%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Nach der Veröffentlichung der in bezug auf Umsatz- und Gewinnwachstum weit über den Expertenerwartungen liegenden Zahlen für das vierte Quartal legte der Kurs der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) um mehr als 7 Prozent. Neben der 33-prozentigen Umsatzsteigerung und der Verdreifachung des Gewinns würdigten die Marktteilnehmer vor allem die stark gestiegenen Abonnentenzahlen.

Wenn die Aktie, die nach ihrem gestrigen an der NASDAQ ermittelten Schlusskurs von 227,58 US-Dollar nun bereits bei 248 US-Dollar gehandelt wird, in den kommenden Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 265 USD fortsetzt, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 250 USD

Der Société Générale-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 250 USD, Bewertungstag 14.3.18, BV 0,1, ISIN: DE000SC424B7, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 247 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,224 USD mit 1,03 - 1,06 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie in spätestens einem Monat ihren Höhenflug auf 260 USD fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,69 Euro (+59 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 235 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 235 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UV33BB6, wurde beim Referenzkurs von 248 USD mit 1,18 - 1,19 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Netflix-Aktie auf 260 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Netflix-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,04 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 206,5183 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 206,5183 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PP3LGJ2, wurde beim vorliegenden Netflix-Kurs von 248 USD mit 3,37 - 3,39 Euro quotiert.

Steigt die Netflix-Aktie auf 260 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,36 Euro (+29 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

