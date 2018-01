Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die europäischen Hersteller von Basiskonsumgütern hätten 2017 in puncto organisches Wachstum enttäuscht, das laufende Jahr werde aber besser, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet für den Sektor mit einem organischen Umsatzplus von 4,0 Prozent, wovon 1,9 Prozent auf steigende Volumina und 2,1 Prozent auf höhere Preise entfallen./edh/bek Datum der Analyse: 23.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0037 2018-01-23/11:37

ISIN: CH0038863350