Zürich - Die Politik befindet sich in einer Rezession, Märkte und Volkswirtschaften erholen sich jedoch wieder. Die globale politische Ordnung dürfte sich in Zukunft verändern - vor allem aufgrund der Umkehrung des Demokratisierungstrends, der Bedrohung durch populistischen Nationalismus und der Auswirkungen des Endes der Globalisierung.

Das Credit Suisse Research Institute (CSRI) hat einige der weltweit führenden Akademiker und Politik-Experten mit der Untersuchung der Aussichten für die globale Politik beauftragt. Der Bericht kommt zum Schluss, dass sich die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte zwar langsam von einer fast zehnjährigen Rezession erholen, die freiheitliche Demokratie jedoch zu kämpfen hat. Neben weiteren Experten hinterfragt der ehemalige britische Premierminister Sir John Major, ob die uns bekannte Politik überleben wird, da sich die Demokratie anscheinend, «durch ihre eigenen Tugenden erstickt», zurückentwickelt.

Urs Rohner, Vorsitzender des Credit Suisse Research Institute und Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group, kommentierte: «Wir haben festgestellt, dass die Spannungen zwischen Gesellschaften und Staat ansteigen. Die Zahl neuer Demokratien stagnierte Mitte der 2000er Jahre und hat sich seitdem rückläufig entwickelt. Die internationalen Märkte haben sich einzelnen geopolitischen Ereignissen gegenüber als relativ robust erwiesen, die Folgen des sich ändernden politischen Ökosystems dürften in Zukunft jedoch beträchtlich sein.»

Die Beiträge umfassen aktuelle Analysen und Stellungnahmen des ehemaligen britischen Premierministers Sir John Major, des ehemaligen US Under Secretary of State Nicholas Burns, von Professor Francis Fukuyama, Professor Michael M. Ting sowie von Michael O'Sullivan vom CSRI.

Der Bericht blickt unter anderem über den 2017 veröffentlichten CSRI-Bericht «Getting over Globalization», der sich mit dem Übergang von der Globalisierung zur Multipolarität beschäftigte, hinaus und wirft die Frage auf, ob sich die Politik von diesen schwierigen Zeiten wieder erholen wird. Michael O'Sullivan, Chief Investment Officer International Wealth Management bei der Credit Suisse, sagte: «Die wichtigsten politischen Trends in den nächsten zehn Jahren sind der Aufstieg des regionalen Exzeptionalismus, der Druck auf Regierungen in Schwellenländern, den entsprechenden materiellen und politischen Bestrebungen der Bevölkerung gerecht zu werden, und die Entstehung ausgewogenerer Entwicklungsziele in vielen Ländern.»

In seinem Einführungsbeitrag argumentiert Sir John Major, dass die Demokratie im Gegensatz zu autokratischen Optionen vor zahlreichen Hürden steht, da in der Demokratie Überzeugungsarbeit geleistet und Konsens geschaffen werden muss, bevor gehandelt werden kann. Laut Major kann dies den Eindruck erwecken, dass in einer Autokratie effizienter und zielstrebiger vorgegangen werden kann, dass Versprechen eher eingelöst werden und man in Krisen schneller handeln kann. «Der Aufstieg des undemokratischen Chinas zum wirtschaftlichen Superstar ist eine der grössten Storys der Geschichte» und ein Beispiel für den Erfolg der Autokratie, erklärt Sir Major und fügt hinzu, dass «man für Erfolg immer einen Preis bezahlen muss. In diesem Fall ist der Preis die fehlende persönliche Freiheit der Bevölkerung.» Major warnt, dass «wir im demokratischen Westen mittlerweile glauben, dass unser freiheitliches, soziales und wirtschaftliches Modell der Demokratie unanfechtbar ist. Das ist es eben nicht.»

«Demokratische Rezession» oder längerfristiger Abschwung?

