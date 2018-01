MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Januar spürbar verbessert. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg um 3,0 Punkte auf 20,4 Zähler, wie das ZEW am Dienstag in Mannheim mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Mai 2017. Bankvolkswirte hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf 17,7 Punkte. Die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich ebenfalls deutlich und stieg auf ein Rekordhoch von 95,2 Punkten.

Die Umfrageergebnisse zeigten für die deutsche Wirtschaft einen optimistischen Ausblick auf das erste Halbjahr 2018, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Der private Konsum als wichtigster Wachstumstreiber des vergangenen Jahres dürfte auch in den nächsten sechs Monaten das Wachstum anschieben. "Auch das weltwirtschaftliche Umfeld in Europa und den USA wird deutlich besser beurteilt als noch Ende 2017."

Die Entwicklung in der Eurozone wird von den befragten Finanzexperten ähnlich optimistisch bewertet. So stiegen die Konjunkturerwartungen für den Währungsraum um 2,8 Punkte auf 31,8 Zähler. Die aktuelle Lage wurde um 5,7 Punkte besser mit 56,4 Zählern bewertet. "Die Aussichten für die Konjunktur des Eurogebiets werden damit recht positiv beurteilt", resümierte ZEW-Präsident Wambach. Die gute Wirtschaftsentwicklung mache sich auch in steigenden Inflationserwartungen bemerkbar. Der entsprechende Indikator stieg spürbar an.

Die ZEW-Konjunkturumfrage gilt als eine der wichtigsten Stimmungsindikatoren Deutschlands. Befragt wurden dieses Mal 212 Analysten und Profianleger. Die Aussagekraft der Kennzahl für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland gilt unter Ökonomen aber als begrenzter als die des Ifo-Geschäftsklimas. Letzteres wird durch eine Umfrage in Unternehmen erhoben, was für die wirtschaftliche Entwicklung als relevanter beurteilt wird als die Befragung von Analysten und Anlegern./bgf/jkr/jha/

