Bestehende Kunden binden, Neukunden gewinnen oder Ex-Kunden zurückholen: Das gelingt Versorgungsunternehmen mit herkömmlichen CRM- oder E-Mail-Marketing-Systemen immer seltener. Deswegen hat die Wilken Software Group zusammen mit der auf digitale Kommunikation spezialisierten Agentur moog jetzt eine Komplettlösung für das One2One-Kundenbeziehungsmanagement entwickelt. Damit können Versorgungsunternehmen ihre jeweiligen Adressaten situationsbezogen und nur mit den Informationen und Angeboten ansprechen, für die diese sich tatsächlich interessieren - und das genau über die digitalen Kanäle, die sie hauptsächlich nutzen. Gleichzeitig lassen sich viele Marketingmaßnahmen automatisieren, so dass der Aufwand in der Kundenkommunikation oder im Leadmanagement deutlich gesenkt werden kann. Optional kann das Management und die Umsetzung der Kampagnen auch komplett über die Dienstleistungstochter Wilken PRO abgewickelt werden. Kern des Komplettpakets ist die Wilken E-Marketing Suite. Das Paket für ein umfassendes Dialogmarketing umfasst neben dieser SaaS-Lösung aber auch die Konzeption und die kreative Umsetzung der unterschiedlichen Kampagnen, die Datenanalyse sowie die Unterstützung im laufenden Betrieb. Dabei arbeitet Wilken mit der Agentur moog zusammen, die mit Konzepten, Strategien und kreativen Ideen Kundenbeziehungsmanagement und Absatzförderung erfolgreicher gestaltet. Für unterschiedliche versorgertypische Fälle, wie etwa Vertragskündigung oder Win-Back-Aktionen, sind Kampagnen bereits vordefiniert, so dass die webbasierte Komplettlösung innerhalb kurzer Zeit eingeführt und auf die Bedürfnisse des Unternehmens ausgerichtet werden kann. "Je mehr ich über den Kunden weiß, desto besser kann ich ihn ansprechen": Nach diesem Prinzip bietet das One2One-Kundenbeziehungsmanagement die Möglichkeit, in der E-Marketing Suite individuelle Profile für jeden Adressaten zu hinterlegen, die sich bei Änderungen automatisch aktualisieren. Ziel der Customer Journey ist es, im per-fekten Moment die richtige Kommunikation anzuwenden, denn Kunden denken in Bedürfnissen und wollen ein Erlebnis. Über die Integration in die Branchenlösungen ENER:GY und NTS.suite können Interessen und Merkmale von (potenziellen) Kunden, die im Dialogmanagement generiert wer-den, direkt in der Kundenakte gespiegelt werden. Auf Basis dieser Informationen werden dann individualisierte Mailings erzeugt und über unterschiedliche Kanäle verteilt (Multi-Channel), etwa als klassisches Mail, im Kundenportal oder über Messenger Dienste. Die Mailings werden in der Kundenkon-takthistorie von ENER:GY bzw. NTS.suite dokumentiert und sind damit nahtlos integriert. Auf diese Weise bleibt der Kundenservice jederzeit über alle Kampagnen und vor allem auch über die jeweils individuellen Inhalte auf dem Laufenden. Der Content aus dem Dialog-Management kann zusätzlich auch über die Kundenportale der Versorger kommuniziert und so ein ganz-heitliches Dialogmanagement umgesetzt werden. Zu den vorkonfigurierten Kampagnen zählen beispielsweise automatisierte Win-Back-Mails, Aktionen zur Kündigungsprävention, "Kunden werben Kunden"-Kampagnen oder Aussendungen zum Welcome- und Interessenmanagement. Sie können einfach auf die Marke und die Zielgruppe des jewei-ligen Versorgers angepasst werden. Gleichzeitig besteht über die Zusam-menarbeit mit der Kreativagentur moog auch die Möglichkeit, sehr individuelle Kampagnen zu entwickeln. "Versorgungsunternehmen müssen im Marketing neu denken lernen und ihren Kunden eine ,Customer Journey' bieten, die sie im wahrsten Sinne des Wortes fesselt", so Henrik Salzgeber, Geschäftsführer der agentur moog GmbH, Ulm. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

