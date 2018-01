Berlin (ots) - Fritz Eichbauer, Ehrenpräsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, vollendet am morgigen 24. Januar sein 90. Lebensjahr.



Fritz Eichbauer war 22 Jahre lang (1978 - 2000) Präsident des Spitzenverbandes der deutschen Bauwirtschaft mit seinen 35.000 Mitgliedern. In dieser Zeit erwarb er sich seine Meriten als Mann mit Tatkraft und Durchsetzungsvermögen, ein politisch abwägender und handelnder Bürger. Er erwies sich als kenntnisreicher und stets geschätzter Gesprächspartner von Politik und Öffentlichkeit. Die Forderungen und Anliegen des mittelständischen Baugewerbes hat er unermüdlich vorgetragen und für ihre Durchsetzung gekämpft. Auch innerhalb des Verbandes vermochte es Eichbauer, die vielfältigen Interessen der mittelständischen Bauunternehmen zu koordinieren und durchzusetzen. Selbst in Krisenzeiten gelang es ihm, überzogene Forderungen zu mildern, Aufgeregtheiten zu beruhigen, nüchtern und sachlich zu bleiben. Seine Toleranz, seine Geduld und seine Überzeugungskraft nötigten Partnern und Gegnern immer wieder Respekt ab.



Als Würdigung seines Engagements für das deutsche Baugewerbe erhielt Eichbauer vielfältige Auszeichnungen: Im Jahre 1984 wurde er mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet; 1987 erhielt er das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. 1988 wurden seine Verdienste mit dem Ehrenring des Deutschen Baugewerbes gewürdigt. Noch im gleichen Jahr wurde ihm vom Zentralverband des Deutschen Handwerks das Handwerkszeichen in Gold verliehen. 1993 erhielt er das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 2000 wurde Eichbauer dann zum Ehrenpräsidenten des ZDB gewählt. Fritz Eichbauer hat 1948 nach dem Abitur seine Gesellenprüfung im Maurerhandwerk abgelegt. Vier Jahre später schloss er sein Studium an der damaligen Technischen Hochschule München mit dem Diplom-Ingenieur erfolgreich ab, kurze Zeit später übernahm er die alteingesessene väterliche Bauunternehmung. Sie spezialisierte sich auf den Hochbau, insbesondere das schlüsselfertige Bauen und errichtet vor allem Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen.



Fritz Eichbauer ist jedoch nicht nur als unermüdlicher Repräsentant seiner Branche bundesweit bekannt und geachtet. Unter Feinschmeckern hat sein Name ebenfalls einen guten Ruf, und zwar als Inhaber und Betreiber eines sterneverwöhnten Gourmet-Restaurants in seiner Heimatstadt München, das 2012 unter Denkmalschutz gestellt worden ist. Dafür erhielt Eichbauer 2017 die Denkmalschutzmedaille des Freistaates Bayern.



