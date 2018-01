IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals verstärkt Führungsteam, um die Lithiumstrategie in Kalifornien durchzusetzen und benennt Randall Keller zum VP of Business Development

Vancouver, British Columbia, Kanada / 23. Januar 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) gibt bekannt, dass Randall W. Keller zum Vice President of Business Development benannt wurde. Herr Keller wird neben dem Mehrheitsführer im kalifornischen Senat Richard Polanco (siehe Pressemitteilung vom 1. Dezember 2017 https://www.mgxminerals.com/investors/news/2017/296-mgx-minerals-eng ages-senator-richard-polanco-ret-to-direct-california-lithium-brine- strategy.html ) arbeiten und geeignete Standorte für die geothermale Lithiumexploration in Kalifornien und anderen Bundesstaaten im Westen der USA im Visier haben, die das Unternehmen für mögliche Partnerschafts- und Übernahmeprojekte ausgewählt hat, um sich Lithiumsolequellen sowie Betriebsstätten für die Lithiumextraktions- und Wasseraufbereitungssysteme zu sichern.

Herr Keller ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit mehr als 35 Jahren weltweiter Erfahrung im Energiesektor. Er ist ehemaliger Director of Business Development, Transmission and Land Assets, bei Berkshire Hathaway Energy Renewables (Berkshire), einer Holdinggesellschaft, die zu Berkshire Hathaway Inc gehört. Bei Berkshire war Keller für die Entwicklung von umfangreichen erneuerbaren Energieprojekten im Süden Kaliforniens verantwortlich, wo er ein großes Team aus Ingenieuren, Geologen, Chemikern und Wissenschaftlern leitete und für ein Budget von mehr als 1 Mrd. $ verantwortlich war. Zuvor hatte Keller Führungspositionen bei Charah, Inc., inne und lieferte Bauingenieursdienstleistungen und Transportlogistik für die Energiewirtschaft. Davor war er 15 Jahre lang Eigentümer und Betreiber der Kelcorp Construction Company, wo er für Großbauprojekte verantwortlich war und Kunden sowohl aus dem Regierungs- als auch dem privaten Bereich betreute.

Wir heißen Randy Keller herzlich im MGX-Team willkommen und freuen uns darauf, seine fundierte Branchenerfahrung nutzen zu können, wenn wir neue zusätzliche Erwerbs- und strategische Partnerschaften in ganz Kalifornien planen, sagte MGX President Jared Lazerson. Wir bauen unser Führungsteam in den USA und insbesondere unser Team in Kalifornien noch weiter aus, weil wir davon überzeugt sind, dass dieser Bundesstaat zahlreiche Möglichkeiten für Lithiumexplorations- und Wasseraufbereitungssysteme bietet.

MGX kontrolliert zurzeit Lithiumsole-Claims mit einer Fläche von mehr als zwei Millionen Acres in ganz Nordamerika. Das unternehmenseigene Schnellextraktionsverfahren dient der Gewinnung von Konzentrat aus Lithium, Magnesium und anderen Mineralrohstoffen aus verschiedenen Abwässern unter Einsatz der energiesparenden Nanofiltrationstechnologie. Dieses vom Unternehmen entwickelte Verfahren ist derzeit patentrechtlich geschützt bzw. wurden dafür Patentanträge gestellt. MGX hat dieses Verfahren in die exklusiv lizenzierte und patentierte Nanoflotationstechnologie zur Abwasserreinigung integriert. In Kombination kann diese umweltfreundliche Technologie in vielen Bereichen der Mineralextraktion, einschließlich Lithium, sowie zur Wasseraufbereitung und -wiederverwendung eingesetzt werden.

Über MGX Minerals MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an hochmodernen Material- und Energieanlagen in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com. Kontaktdaten Jared Lazerson President & CEO Telefon: 1.604.681.7735 Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42184 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42184&tr=1

