Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi angesichts einer Offerte für das US-Biotechunternehmen Bioverativ auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Unter anderem wegen neuer Therapiemöglichkeiten bleibe der langfristige Trend bei der Behandlung von Blutkrankheiten seiner Ansicht nach unklar, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte stellt deshalb das Wachstum in dieser Marktnische, auf die Bioverativ spezialisiert ist, auf längere Sicht in Frage./tih/jha/ Datum der Analyse: 22.01.2018

AFA0047 2018-01-23/11:54

ISIN: FR0000120578